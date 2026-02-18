Sea-Watch | Palermo condanna lo Stato a risarcire l’ONG per il blocco del 2019 Meloni critica la sentenza
Il Tribunale di Palermo ha deciso che lo Stato deve pagare 76 mila euro a Sea-Watch per aver bloccato la nave dell’ONG nel 2019. La causa è stata avviata dopo che le autorità italiane impedirono alla nave di entrare in porto, provocando il fermo temporaneo dell’equipaggio. Meloni ha commentato la sentenza criticando la decisione e definendola ingiusta. La sentenza ha suscitato reazioni contrastanti, con l’ONG che accoglie favorevolmente la condanna e il governo che si oppone. La vicenda rimane al centro di polemiche politiche.
Sea-Watch Risarcita: La Sentenza di Palermo e le Reazioni del Governo Meloni. Il Tribunale di Palermo ha condannato lo Stato italiano a risarcire l’organizzazione non governativa Sea-Watch con 76mila euro, a seguito del blocco amministrativo imposto alla sua nave nel 2019. La decisione, legata all’ingresso contestato della nave nel porto di Lampedusa, ha scatenato una reazione immediata e critica da parte della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha definito la sentenza “vergognosa” e ha sollevato dubbi sul ruolo della magistratura nella gestione dei flussi migratori. La Cronaca di un Blocco Contestato.🔗 Leggi su Ameve.eu
