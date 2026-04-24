Fattorie Garofalo e I Masanielli di Martucci | partnership tra eccellenze La bufala protagonista della pizza mondiale

Due aziende di rilievo nel settore alimentare e gastronomico hanno annunciato una collaborazione volta a valorizzare l’utilizzo della bufala nella preparazione della pizza. La partnership coinvolge le rispettive attività di produzione e ristorazione, con l’obiettivo di promuovere un ingrediente tradizionale in modo innovativo. La bufala rappresenta un elemento centrale in questa iniziativa, che mira a rafforzare il legame tra qualità e tradizione nel settore.

Due protagonisti assoluti del panorama agroalimentare e gastronomico uniscono le forze per ridefinire il ruolo della bufala nel mondo della pizza. Fattorie Garofalo S.p.A. e I Masanielli di Francesco Martucci annunciano una partnership strategica che mette al centro la valorizzazione della.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Aeroporto di Napoli, Fattorie Garofalo rafforza la partnership: rinnovati punti vendita e riqualificata area esterna Fattorie Garofalo e Gesac, partnership rafforzata: nuovo store e spazio verde a CapodichinoFattorie Garofalo rafforza la propria presenza all’Aeroporto Internazionale di Napoli – Capodichino, con il restyling del punto vendita e la... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Aeroporti: si arriva sempre prima e si resta di più, il food tra le principali esperienze. Mozzarella di Bufala, Fattorie Garofalo apre store in stazioni e aeroporti per far decollare il brandL’ultimo punto travel retail Bufala di Fattorie Garofalo ha aperto il 29 marzo all’areoporto di Bergamo Orio al Serio. E presto, anche se non è ancora ufficiale, nuovi negozi saranno presenti anche ... ilsole24ore.com Fattorie Garofalo, ecco il nuovo store a Milano MalpensaMilano, 24 apr. (askanews) - Fattorie Garofalo continua il volo del successo sul mercato italiano e internazionale. Anche nel settore retail. Il gruppo imprenditoriale, primo produttore al mondo di ... notizie.tiscali.it