Fattorie Garofalo e Gesac partnership rafforzata | nuovo store e spazio verde a Capodichino

Fattorie Garofalo ha rinnovato il punto vendita all’interno dell’aeroporto internazionale di Napoli – Capodichino, integrando un nuovo store. Contestualmente, è stato riqualificato un’area esterna, che ora si presenta come uno spazio verde e sostenibile. La partnership con Gesac si è così consolidata attraverso questi interventi di miglioramento e ampliamento della presenza nel terminal.

Fattorie Garofalo rafforza la propria presenza all’ Aeroporto Internazionale di Napoli – Capodichino, con il restyling del punto vendita e la riqualificazione di un’area esterna, trasformata in uno spazio accogliente e sostenibile. Il progetto, realizzato in collaborazione con Gesac, combina gastronomia, sostenibilità e storytelling territoriale, raccontando la filiera bufalina campana ai milioni di passeggeri che ogni anno attraversano lo scalo. Il nuovo punto vendita riprende l’identità dell’azienda agricola in chiave contemporanea, con un concept ispirato alla bottega rurale reinterpretata per il retail moderno. Una finestra digitale trasmette immagini dagli allevamenti di bufale, per garantire trasparenza e valorizzare la filiera controllata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Aeroporto di Napoli, Fattorie Garofalo rafforza la partnership: rinnovati punti vendita e riqualificata area esterna Fattorie Garofalo, i formaggi 100% bufala crescono del +7,7%Fattorie Garofalo, il produttore capuano di Mozzarella di Bufala Campana DOP, partecipa alla 22ª edizione di Marca by BolognaFiere, in programma il... Aggiornamenti e notizie su Fattorie Garofalo Aeroporto di Napoli, Fattorie Garofalo rafforza la partnership: rinnovati punti vendita e riqualificata area esternaCon tecnologia Airlite che purifica l’aria. Un progetto realizzato in sinergia con GESAC che rafforza il legame con il territorio ... napolitoday.it Italiaonline firma la campagna Meravigliosamente Bufala di Fattorie GarofaloItaliaonline, tramite la sua agenzia digitale omnicanale interna Web & Communication Solutions (W&CS), firma la campagna di ... teleborsa.it