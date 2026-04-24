Fate presto per gli assistenti degli alunni con disabilità l’UGL Istruzione incalza la politica

Nei prossimi giorni alla Camera dei deputati si svolgerà un’audizione sull’istituzione del profilo professionale dell’Assistente per l’autonomia e la comunicazione degli studenti con disabilità. L’UGL Istruzione ha richiesto un intervento rapido, sottolineando l’urgenza di affrontare questa questione. La discussione riguarda la definizione delle figure professionali e le modalità di inserimento di queste figure nelle scuole.

Si terrà nei prossimi giorni alla Camera dei deputati un’audizione dedicata all’istituzione del profilo professionale dell’Assistente per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Alunni con disabilità, potranno contare su assistenti stabilizzati. Ecco come funzionerà e quali requisiti dovranno avere i candidatiÈ iniziato al Senato l’esame della proposta di legge che interviene sulla normativa in materia di inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Lucera: contributo per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità ComuneDi seguito il comunicato: Su impulso dell’assessore Luigi Granieri, l’Amministrazione comunale di Lucera compie un nuovo passo nella direzione del... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Minori e social network, Carfagna incalza il Parlamento: Accelerare su nuove norme, si può fare presto e bene; Questi 3 film amatissimi scadranno su Netflix questa settimana! Fate presto; Per la sinistra è il tempo delle idee; Gas Intensive: avanti sull'interrompibilità, fare presto su Psv-Ttf. Fate presto per gli assistenti degli alunni con disabilità, l’UGL Istruzione incalza la politicaSi terrà nei prossimi giorni alla Camera dei deputati un’audizione dedicata all’istituzione del profilo professionale dell’Assistente per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disa ... orizzontescuola.it BALON MUNDIAL FESTIVAL 2026 Apre le iscrizioni! Dal 13 giugno al 5 luglio, ogni weekend il Parco della Colletta diventa un punto d’incontro tra sport, comunità e culture. Iscrizioni aperte fino al 10 maggio I posti sono limitati fate presto! Calcio a 1 - facebook.com facebook