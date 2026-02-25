Alunni con disabilità potranno contare su assistenti stabilizzati Ecco come funzionerà e quali requisiti dovranno avere i candidati

Un nuovo provvedimento mira a garantire assistenti stabilizzati per gli alunni con disabilità, rispondendo alle esigenze di inclusione nelle scuole. La legge, in fase di esame al Senato, prevede criteri specifici per la selezione dei candidati e mira a rafforzare il supporto nelle classi. La proposta punta anche a migliorare la stabilità del personale e l’efficacia dell’aiuto agli studenti. Il testo ora passa alle discussioni successive in commissione.

È iniziato al Senato l’esame della proposta di legge che interviene sulla normativa in materia di inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Il testo, illustrato in sede referente, punta a colmare un vuoto regolativo che da anni caratterizza la figura dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, prevedendone il riconoscimento formale come profilo istituzionale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scuola: Eurosofia, incontro su riforma diritto studio alunni con disabilitàIl 14 gennaio a Roma, presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, si è tenuto un incontro organizzato da Eurosofia, con la partecipazione di esperti, docenti e dirigenti.

Quasi 359 mila alunni con disabilità, +26% in cinque anni, 27% prof sostegno non specializzatiNell’anno scolastico 2023/2024 gli alunni con disabilità iscritti nelle scuole italiane sono quasi 359 mila, pari al 4,5% del totale degli studenti. Il dato, tratto dal Rapporto Istat 2025 e riferito ... orizzontescuola.it

Decreto scuola: gli alunni con disabilità, su richiesta delle famiglie, potranno ripetere l’anno. Opportunità o discriminazione?Approvato in Senato, il decreto scuola è passato ora alla Camera: concorso precari, graduatorie, abolizione dei voti numerici alla scuola primaria e, per gli alunni con disabilità, la possibilità di ... disabili.com

