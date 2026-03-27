Famiglia nel bosco le foto della casa che il Comune di Palmoli darà a Catherine e Nathan

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham hanno presentato una richiesta ufficiale per ottenere l'affidamento della casa situata nel bosco. Il Comune di Palmoli sta valutando la domanda e ha deciso di assegnare l’immobile alla coppia. Le foto della proprietà mostrano una casa immersa nel verde, senza ulteriori dettagli sui motivi della richiesta o sulle modalità di assegnazione.

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham hanno richiesto ufficialmente l'affidamento della casa messa a disposizione dal comune di Palmoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Famiglia nel bosco, le foto della casa che il Comune di Palmoli darà a Catherine e Nathan Articoli correlati Famiglia nel bosco di Palmoli, il caso e le parole di Roberta Bruzzone su Catherine e NathanIl caso della famiglia nel bosco di Palmoli, in Abruzzo, continua ad alimentare polemiche e domande. Rita De Crescenzo va dalla famiglia nel bosco a Palmoli ma Nathan e Catherine la evitano, incontro col sindacoL’influencer Rita De Crescenzo ha tentato di fare visita alla cosiddetta “Famiglia nel bosco” a Palmoli. Altri aggiornamenti su Famiglia nel bosco le foto della casa... Temi più discussi: Famiglia nel bosco, rivelazione del sindaco di Palmoli su Nathan e la nuova casa: Mi ha chiamato per vederla; Famiglia nel bosco, la casa di Palmoli pronta dal primo aprile. Il Sindaco: Nathan fiducioso di riavere i figli; Famiglia bosco, genitori da La Russa: 'Cadano le rigidità di tutti'; Famiglia nel bosco, la lettera dopo l'incontro con La Russa: Vogliamo tornare a essere di nuovo una famiglia. Famiglia nel bosco, le ultime notizie svelate dal sindaco di Palmoli e dallo psichiatra CantelmiFamiglia nel bosco, le ultime notizie arrivano dal sindaco di Palmoli che parla di un progetto per la casa e la scolarizzazione dei bambini ... virgilio.it Famiglia nel bosco, nella nuova casa le bollette saranno a carico del ComuneDal primo aprile il piccolo Comune di Palmoli dovrà affrontare un nuovo impegno economico legato alla vicenda della famiglia nel bosco. Oltre a pagare la retta dei tre bambini, ospiti ... ilmessaggero.it Dal 1 aprile, la casa messa a disposizione dal Comune di Palmoli sarà pronta ad accogliere i membri della famiglia nel bosco. Potrebbe essere questo il punto di svolta e di risoluzione di una vicenda che si trascina, con una aspra battaglia legale e d'opinione - facebook.com facebook La mamma dei tre bambini ha scelto una linea più collaborativa. Già dal primo aprile sarà a disposizione una nuova casa, ritenuta idonea, messa a disposizione dal Comune di Palmoli x.com