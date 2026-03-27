Famiglia nel bosco le foto della casa che il Comune di Palmoli darà a Catherine e Nathan

Da virgilio.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham hanno presentato una richiesta ufficiale per ottenere l'affidamento della casa situata nel bosco. Il Comune di Palmoli sta valutando la domanda e ha deciso di assegnare l’immobile alla coppia. Le foto della proprietà mostrano una casa immersa nel verde, senza ulteriori dettagli sui motivi della richiesta o sulle modalità di assegnazione.

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham hanno richiesto ufficialmente l'affidamento della casa messa a disposizione dal comune di Palmoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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