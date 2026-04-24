Falso mito Ferrari | condannato chi vendeva una 250 GTO contraffatta

Una corte d'appello ha condannato un uomo di 78 anni per aver venduto una Ferrari 250 GTO contraffatta. La decisione segue l'accertamento che l'auto, dichiarata autentica, era in realtà un'imitazione. La vicenda riguarda la compravendita di un veicolo di grande valore e prestigio, considerato uno dei modelli più ricercati tra gli appassionati di automobili d'epoca. La sentenza è definitiva.

? Cosa sapere La Corte d'appello di Torino condanna un settantottenne per la vendita di una Ferrari contraffatta.. La sentenza distingue il collezionismo privato dal commercio illegale di marchi industriali protetti.. La Corte d’appello di Torino ha inflitto una condanna a 14 mesi di reclusione per un settantottenne accusato di aver tentato di vendere un’auto contraffatta, camuffata da leggendaria Ferrari 250 Gto. La decisione della magistratura piemontese, confermata successivamente dalla Cassazione, chiude un caso iniziato nel 2017 riguardante la manipolazione di un veicolo giapponese per farlo apparire come uno dei modelli più iconici e preziosi prodotti dalla casa di Maranello tra il 1962 e il 1964.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Falso mito Ferrari: condannato chi vendeva una 250 GTO contraffatta ASMR: Ferrari 250 GTO (Bianco Speciale) Notizie correlate Spaccia una falsa Ferrari 250 GTO per originale a Torino: 78enne condannato a 14 mesiUn 78enne di Torino è stato condannato a 14 mesi per aver tentato di vendere come autentica una falsa Ferrari 250 GTO. Le Ferrari delle star della musica: dalla 250 Gto di Nick Mason alla SP12 EC di ClaptonIl museo Enzo Ferrari di Modena ha inaugurato una nuova mostra tematica dedicata alle Rosse delle star della musica, dal nome The Greatest Hits...