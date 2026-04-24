Falsa testimonianza assolto in Appello intermediario finanziario

La Corte d’Appello di Napoli ha deciso di non procedere contro un intermediario finanziario di 55 anni, residente ad Airola, accusato di falsa testimonianza. L’uomo era stato coinvolto in un procedimento legale e difeso dall’Avvocato Vittorio Fucci. La sentenza ha stabilito l’assoluzione, rendendo così nullo il procedimento nei suoi confronti. La vicenda riguarda un’accusa di false dichiarazioni rese davanti alle autorità giudiziarie.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Corte D’Appello di Napoli ha emesso di sentenza di non doversi procedere nei confronti di un intermediario finanaziario, 55 anni di Airola, difeso dall’Avvocato Vittorio Fucci, imputato di falsa testimonianza. Il Tribunale di Benevento aveva condannato l’intermediario finanziario alla pena di un anno di reclusione con pena sospesa, al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di costituzione di parte civile. In particolare perché deponendo come testimone dinanzi all’Autorità Giudiziaria, affermava il falso intorno ai fatti sui quali veniva interrogato: escusso in...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Falsa testimonianza, assolto in Appello intermediario finanziario Notizie correlate Accusato di falsa testimonianza: assolto dieci anni dopoCi sono processi che nascono da una contraddizione apparente e si concludono, anni dopo, con una risposta semplice: non è provato che abbia mentito. Leggi anche: Truffa su conto SumUp, l’Arbitro Bancario Finanziario: è l’intermediario a dover provare la corretta autenticazione Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Delitto a San Rocco, una condanna per falsa testimonianza; Mantova, dalla denuncia ai fiori d’arancio: lui assolto, guai in arrivo per lei; Falsa dichiarazione emersione lavoro: annullata l’assoluzione; Lucarelli jr e Apolloni assolti in Appello dall'accusa di stupro di gruppo, ribaltata la condanna di primo grado. PopBari, assolto l'ex direttore generale De Bustis: era accusato di falsa testimonianzaLe parole che Vincenzo De Bustis pronunciò durante la causa di lavoro intentata a Banca Popolare di Bari dall’ex manager Luca Sabetta non costituiscono una falsa testimonianza pur essendo ... lagazzettadelmezzogiorno.it La donna dietro la falsa testimonianza di violenza sessuale del 7 ottobre generata con l'AI. x.com