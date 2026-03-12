Truffa su conto SumUp l’Arbitro Bancario Finanziario | è l’intermediario a dover provare la corretta autenticazione

Il Collegio di Napoli dell'Arbitro Bancario Finanziario ha stabilito che, nel caso di una truffa su un conto SumUp, l’intermediario deve dimostrare di aver verificato correttamente l’identità del titolare. La decisione è stata presa in favore di un cliente che aveva richiesto la restituzione di 8.000 euro. La sentenza specifica che la responsabilità di dimostrare l’autenticità delle operazioni ricade sull’intermediario.

Riconosciuto al cliente il rimborso di 8.320 euro sottratti con una frode, SumUp condannata a restituire l’importo e pagare le spese Il Collegio di Napoli dell'Arbitro Bancario Finanziario ha emesso una decisione favorevole al ricorrente, titolare di un conto SumUp, ordinando all'intermediario la restituzione di 8.320 euro sottratti fraudolentemente il 10 giugno 2025. La dinamica della truffa: il cliente, assistito dall'avv. Cesare Fiorentino del Foro di Avellino, era stato contattato da un numero che si spacciava per l'assistenza clienti SumUp. Convinto di star risolvendo un problema tecnico, aveva fornito i dati della... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Moviola di Cagliari-Milan, bene l’arbitro Abisso: direzione di gara corretta. Nessun rigore su mano di Ricci

Una chiamata e ti svuotano il conto: come funziona la truffa degli ordini fantasma su PayPalUn meccanismo sempre più sofisticato sfrutta messaggi autentici di PayPal per spingere le vittime a chiamare falsi operatori.

Tutto quello che riguarda Arbitro Bancario Finanziario

Truffe online, il Centro tutela consumatori di Trento: Nel 2025 recuperati 150mila euroUna cinquantina le vittime risarcite dopo il ricorso all'arbitro bancario; la Polizia postale: Denunciare subito e senza vergogna ... rainews.it

Conto azzerato dopo la truffa online: Persi i soldi per curare mia figliaGenova – Raggirato da una gang specializzata in truffe online, e specificamente in phishing, si è trovato a zero il conto su cui aveva messo da parte, insieme alla moglie, un tesoretto per far curare ... ilsecoloxix.it