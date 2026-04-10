Accusato di falsa testimonianza | assolto dieci anni dopo

Dopo dieci anni, un uomo accusato di falsa testimonianza è stato assolto. La vicenda giudiziaria è iniziata con un’ipotesi di menzogna durante un procedimento legale, ma alla fine il tribunale ha stabilito che non ci sono prove sufficienti a dimostrare la falsità della testimonianza. Il processo si è protratto nel tempo, arrivando fino al verdetto di assoluzione, senza che siano emersi elementi a sostegno dell’accusa.

Ci sono processi che nascono da una contraddizione apparente e si concludono, anni dopo, con una risposta semplice: non è provato che abbia mentito. È quello che ha stabilito la Corte di Cassazione nei confronti di un cinquantaduenne di Grottolella, accusato di falsa testimonianza. La Sesta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Accusato di aver ucciso un 14enne: assolto dopo quasi 30 anniAssolto, per non avere commesso il fatto, Andrea Andolfi, detto "o' minorenne", dall'accusa di avere trucidato il ragazzino di 14 anni, Giovanni... Giugliano, accusato di aver investito e ucciso un’anziana: assolto dopo 11 anniDopo quasi undici anni di processo, il Tribunale di Napoli Nord ha assolto Carlo C. Argomenti più discussi: Fiorenzo Dadò scagionato dall'accusa di denuncia mendace, resta la falsa testimonianza; Falsa testimonianza, decreto d’accusa per Fiorenzo Dadò; Dadó accusato di falsa testimonianza: decreto del procuratore; Dadò scagionato dall’accusa di denuncia mendace, resta la falsa testimonianza. Sassari, carabiniere accusato di concussione e falso: la testimonianza in aulaScherzo o reato? Sta entrando nel vivo a Sassari il processo che vede imputato l’ex comandante della stazione dei carabinieri di Alà dei Sardi, imputato per concussione e falso in atto pubblico. A ... unionesarda.it L'altoatesino Manfred Gruber è accusato di aver esportato illegalmente munizioni per 540.000 dollari tramite il Kirgisistan verso la Russia #ANSA x.com L'ex vicepresidente della Provincia, accusato di essere il regista di un sistema di tangenti su opere pubbliche affidate a tecnici e aziende compiacenti, si è difeso per ore davanti alla giudice L'ARTICOLO COMPLETO AL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook