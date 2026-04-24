Fallisce il primo furto gli riesce il secondo ma fuori trova i carabinieri | arrestato 30enne
Un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo aver tentato due furti in esercizi commerciali vicini tra loro. La prima volta ha cercato di rubare senza riuscirci, poi si è spostato in un secondo negozio, portando a termine un furto. Tuttavia, all’uscita dell’attività successiva, è stato fermato dai carabinieri e tratto in arresto.
Prima ha provato a rubare in un esercizio commerciale poi, non riuscendosi, si è spostato in un altro lì vicino. Qua è ‘andato a segno’ ma fuori dall'esercizio ha trovato i carabinieri che lo hanno arrestato. È quanto accaduto ad Arcore e ha visto come protagonista, in negativo, un 30enne.Primo.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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