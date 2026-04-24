Fallisce il primo furto gli riesce il secondo ma fuori trova i carabinieri | arrestato 30enne

Un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo aver tentato due furti in esercizi commerciali vicini tra loro. La prima volta ha cercato di rubare senza riuscirci, poi si è spostato in un secondo negozio, portando a termine un furto. Tuttavia, all’uscita dell’attività successiva, è stato fermato dai carabinieri e tratto in arresto.