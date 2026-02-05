Bitonto piange Silvana Dimundo comandante della Polizia Locale | aveva 60 anni

Bitonto si sveglia con il cuore pesante. La città piange Silvana Dimundo, comandante della Polizia Locale, scomparsa a 60 anni dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. La sua morte ha lasciato un vuoto grande tra colleghi e cittadini che la ricordano come una donna forte e dedita al suo lavoro. La notizia ha fatto subito il giro, portando tristezza e solidarietà in tutta la comunità.

Dimundo è stata prima donna della storia a guidare i vigili urbani della cittadina barese.Il Comune ha predisposto la camera ardente con un picchetto d'onore nella.

