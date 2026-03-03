Vincenzo Canzanella | 60 anni di costumi al San Carlo

Vincenzo Canzanella, maestro costumista di 60 anni, è deceduto a Napoli. Durante la sua carriera ha realizzato abiti per il teatro e il balletto, lavorando al Teatro di San Carlo e contribuendo a molte produzioni. La sua attività si è concentrata sulla creazione di costumi per il palcoscenico, lasciando un segno importante nel mondo dello spettacolo locale.

La città di Napoli ha subito una perdita irreparabile con la scomparsa di Vincenzo Canzanella, maestro costumista che ha dedicato oltre sessant'anni alla creazione di abiti per il palcoscenico. La notizia della sua morte, avvenuta a 88 anni, ha scosso il mondo dello spettacolo, trasformando il Teatro San Carlo in un luogo di lutto collettivo. Canzanella non era solo un sarto, ma il custode di una tradizione artigianale che ha plasmato la storia del teatro napoletano, lavorando per decenni su produzioni che hanno segnato la vita culturale della città. La sua carriera iniziò in un momento storico preciso: tra la fine del 1954 e l'inizio del 1955, quando entrò come apprendista nel massimo teatro napoletano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un saluto al caro amico Vincenzo Canzanella scomparso. Era dolce.. assoluto conoscitore di antica professionalità, dell'arte della sartoria teatrale napoletana. Nella sua sartoria ci siamo ritrovati tante volte.. fra uno scialle e un caffè. Che riposi in pace. - facebook.com facebook