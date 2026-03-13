Jesi (Ancona), 13 marzo 2026 - La memoria remota degli anziani e la creatività dei giovani si sono incontrate per dare vita a “Parole di saggezza”, una pregevole pubblicazione che raccoglie un centinaio di proverbi e detti popolari. Il progetto nasce all'interno del centro Diurno Demenze Cassio Morosetti, dove gli operatori hanno raccolto con cura le espressioni idiomatiche degli ospiti, e trova oggi una veste artistica grazie alle illustrazioni degli studenti del Liceo Artistico Mannucci. L'iniziativa non è solo un esercizio editoriale, ma un atto di alto valore sociale. Come sottolineato dal presidente dell'Asp Ambito 9,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’arte del ricordo: il liceo 'Mannucci' disegna i proverbi dei malati di Alzheimer

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