A Grosseto, presso il centro diurno Il Poggione, gli ospiti si sono riuniti cantando insieme

GROSSETO All’interno della struttura stavano cantando "Rose rosse", tutti insieme per ingannare il tempo mattutino e per stimolare un po’ gli ospiti. Anche se presente sul territorio da luglio 2022 è stato presentato ufficialmente ieri il Centro diurno"Maremma", a Grosseto in via Genova 17, servizio semi-residenziale dedicato a persone con gravi patologie all’interno della struttura Anni Azzurri Il Poggione, rappresentando così l’occasione per fare il punto sull’attività del centro che accoglie, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18, fino a 30 ospiti al giorno (20 in convenzione e 10 in regime privato) e offre progetti personalizzati con assistenza sociosanitaria, infermieristica, fisioterapia, educativa, e attività animative e socializzanti programmate in una routine dedicata a questa delicata utenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cura e sostegno per i più fragili. Ecco il centro diurno Il Poggione

Articoli correlati

Leggi anche: Karé, ecco il centro che accoglie i minori fragili e stranieri non accompagnati

Nella cura del verde un’opportunità di lavoro. Progetto d’inclusione per i giovani più fragiliAMELIA È stato presentato nella sede di Comunità Incontro il progetto “Verde inclusivo“, iniziativa che punta a creare valore sociale e ambientale...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cura e sostegno per i più fragili Ecco...

Temi più discussi: Pubblicato l’Avviso Un passo in più: sostegno economico per le donne con patologie oncologiche e le caregiver; Comunità Pro.V.I. – Autonomia, socialità, sport- Nuovo avviso pubblico. Domande a partire dal 24 marzo 2026; Cura e sostegno per i più fragili. Ecco il centro diurno Il Poggione; Attivamente: Caregiver sì, ma senza equivoci. Il sostegno alla cura non può sostituire i diritti.

Prendersi cura anche legalmente: cos’è l’amministratore di sostegnoGarantire tutela, dignità e diritti alle persone con demenza richiede strumenti giuridici efficaci e alla portata di tutti. Per fare chiarezza su uno dei più importanti tra questi strumenti, l’amminis ... vita.it

Prendersi cura, insieme: incontri gratuiti per caregiver al Monastero di San Biagio con il sostegno della Fondazione CRCNuovo percorso promosso da Casa do Menor all’interno del progetto Gentilezza d’altri Tempi – la Comunità che Cura ... targatocn.it

Specialità cosmetiche da selezionare con cura, appuntamenti dal medico estetico e nelle spa, protocolli cosmetici personalizzati disponibili in farmacia. Ecco la strategia vincente per avere una pelle in ottimo stato, sana e senza segni di stanchezza e stress x.com

Montano e Massima. La strada della santità percorsa in coppia (a cura di Matteo Liut). La santità è possibile anche nel matrimonio, anche nel rapporto coniugale si può costruire una via per la santità. Non è di certo facile fare spazio a Dio nella vita di famiglia, - facebook.com facebook