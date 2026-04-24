Il Como attraversa un periodo difficile, con tre sconfitte consecutive che hanno portato all’eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Dopo questa partita, il centrocampista Cesc Fabregas ha dichiarato di sentirsi affamato e di aver dormito serenamente, evitando di fare drammi. La squadra si prepara ora a riprendere il campionato, cercando di superare le difficoltà recenti.

2026-04-24 18:02:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Il Como sta vivendo un momento della propria stagione particolarmente delicato, reduce da tre sconfitte consecutive tra cui l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. La squadra di Fabregas non vince dallo scorso 22 marzo e vorrà quindi ribaltare questo trend negativo per cercare di mettere pressione alla Juventus e riavvicinarsi alla zona Champions League. In vista della partita contro il Genoa, quindi, l’allenatore Cesc Fabregas in conferenza stampa ha detto: “ Domenica ci attende una partita importantissima. Il Genoa è migliorato molto, ma per me era già una grande squadra, da top ten.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Fabregas: “Como affamato, dopo l’Inter ho dormito serenamente. Non facciamo drammi”

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