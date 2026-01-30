Il calendario F1 2026 svelato | nuovi circuiti orari aggiornati e innovazioni tecniche in arrivo

La Formula 1 ha annunciato il calendario ufficiale per il 2026. La stagione si apre il 2 marzo a Melbourne con il Gran Premio d’Australia. I test pre-stagione sono già programmati a partire dal primo gennaio. Sono previste anche nuove piste e aggiornamenti tecnici nelle prossime gare.

La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2026, che si aprirà con il Gran Premio d'Australia a Melbourne il 2 marzo, anticipando i test pre-stagione già in programma dal primo gennaio. Il campionato, che si articolerà in 24 gare, segnerà un cambiamento radicale rispetto alle ultime stagioni non solo per la struttura del calendario, ma anche per le novità tecniche e regolamentari in arrivo. Tra le principali innovazioni, la conferma delle gare Sprint, che si svolgeranno in sei tappe scelte tra Cina, Miami, Canada, Gran Bretagna, Olanda e Singapore, con date e orari aggiornati per massimizzare l'audience globale.

