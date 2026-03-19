Chi era Michael Hartono il re del tabacco da 43 miliardi che ha cambiato la storia del Como

Da cultweb.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Michael Bambang Hartono, noto come il “re del tabacco” e proprietario di un patrimonio di 43 miliardi di euro, è deceduto a Singapore all’età di 86 anni. La sua morte segna la fine di una lunga carriera nel settore degli affari e nel calcio italiano, dove aveva avuto un ruolo di rilievo. La sua scomparsa è stata confermata da fonti ufficiali.

Michael Bambang Hartono è morto all’età di 86 anni a Singapore, lasciando un’eredità straordinaria nel mondo degli affari e del calcio italiano. L’imprenditore indonesiano, azionista di riferimento del Como 1907, era considerato uno degli uomini più ricchi e influenti dell’Asia, con interessi che spaziavano dal settore bancario a quello del tabacco. Secondo la classifica stilata da Forbes Asia a dicembre, i fratelli Hartono, Michael Bambang insieme a Robert Budi, erano i più ricchi dell’Indonesia con un patrimonio che ammontava a 43,8 miliardi di dollari. Una fortuna costruita nel corso di decenni, partendo dalle ceneri di un’azienda fallita che sarebbe diventata un impero economico. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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