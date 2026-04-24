Ex Servirail assunti al Consorzio autostrade la soddisfazione dell' Orsa

Nel 2011, a causa di una crisi negli appalti interni al Gruppo Ferrovie dello Stato, molti lavoratori ex Ferrotel e Servirail hanno perso il lavoro, creando difficoltà a numerose famiglie della città. Recentemente, alcuni di questi ex dipendenti sono stati assunti dal Consorzio autostrade, portando soddisfazione tra i rappresentanti sindacali e i lavoratori coinvolti. La vicenda ha attirato l'attenzione locale sulla questione occupazionale e sulle trasformazioni nel settore dei trasporti.

“Era il 2011 quando la crisi degli appalti interni al Gruppo Ferrovie dello Stato ha lasciato senza lavoro un gruppo consistente di lavoratori ex Ferrotel e Servirail, gettando nell’incertezza numerose famiglie messinesi. Oggi - scrive in una nota il sindacato Orsa - a distanza di 15 anni da.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Consorzio Autostrade Siciliane, nominato Massimo Alosi nel Consiglio direttivoL’assemblea degli enti soci del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha preso atto delle dimissioni della consigliera Patrizia Valenti e ha... Leggi anche: Consorzio Autostrade in bilico: in Sicilia il buco nero dei debiti vale 46 milioni Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lavoro a Messina: la luce in fondo al tunnel per ex Servirail e Ferrotel; Pista ciclabile in via Cesare Battisti, ecco la pavimentazione: il cantiere avanza; Giunta, ok a piano assunzionale Sas: stabilizzazioni per Asu ed ex Servirail e Ferrotel. 20 ex lavoratori Ferrotel e Servirail assunti dal Cas dopo 15 anni di disoccupazioneLa soddisfazione dell'Orsa: Per venti famiglie messinesi, dopo anni di attesa, si riaccende la speranza di un futuro più stabile e dignitoso da Tempostretto.it ... msn.com Lavoro a Messina: la luce in fondo al tunnel per ex Servirail e FerrotelVenti lavoratori del comparto messinese assunti dalla Sas, Servizi ausiliari Sicilia, da giovedì prossimo saranno alle dipendenze del Consorzio autostrade ... messina.gazzettadelsud.it Ok della giunta regionale al piano assunzioni della Sas: stabilizzazioni per Asu ed ex Servirail e Ferrotel La notizia: https://qds.it/ok-giunta-regionale-piano-assunzioni-sas-stabilizzazioni/ facebook