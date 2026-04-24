Aldo Serena, ex calciatore di Milan e Juventus, ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione di Leao, commentando l'involuzione del giocatore. Durante un'intervista a 'Tuttosport', Serena ha commentato il percorso di Leao, sottolineando la delusione nel vedere un talento come il suo attraversare un momento difficile. Le sue parole si sono concentrate sulla fase attuale del giocatore e sulle difficoltà incontrate.

In vista di Milan-Juventus, match fondamentale per il discorso Champions League in programma domenica 26 aprile a 'San Siro', 'Tuttosport' ha intervistato un doppio ex della partita, vale a dire Aldo Serena. Tra i tanti temi, l'ex giocatore ha parlato dei due principali attaccanti delle due squadre, attesi da una grande partita: parliamo di Rafael Leao e Kenan Yildiz (in dubbio per la trasferta di Milano). Partendo dal più giovane dei due (classe 2005), ovvero Yildiz, secondo Serena il turco è davanti a un bivio per la sua carriera, una scelta che poi determinerà anche il suo modo di giocare: "Kenan ora è a un bivio, perché non è ancora un 10 vero e proprio: deve scegliere se seguire le orme di Platini, innamorandosi maggiormente del gol; oppure se vuole rimanere un Laudrup.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Serena: “Preoccupato per l’involuzione di Leao. Che peccato vedere un ragazzo come lui buttarsi via”

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