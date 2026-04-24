Sandro Nesta, ex calciatore del Milan, ha parlato in un’intervista a DAZN, confrontando il calcio di oggi con quello del passato. Ha ricordato la Serie A in cui ha giocato, definendola ricca di giocatori di alto livello. Tra i temi trattati, ha citato anche Modric, descrivendolo come un giocatore fantastico. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulle differenze tra le due epoche calcistiche.

Alessandro Nesta, ex difensore centrale del Milan, dopo la sua lunga carriera da calciatore, ha iniziato un nuovo percorso nel mondo del calcio: il percorso da allenatore. L'ex rossonero, dopo diverse esperienze in varie panchine come, ad esempio, quelle del Miami FC, Perugia, Frosinone, Reggiana e Monza, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN' durante "Giorgia's Secret”, nuovo format ideato dalla giornalista Giorgia Rossi. Sul suo modo di difendere: "Non sono cattivo e non lo sarò mai. Oggi gli attaccanti parlano bene di me perché non ho mai picchiato nessuno. Solo una volta ho provato a picchiare un avversario, contro l'Austria ai Mondiali, e mi sono rotto crociato, menisco e collaterale.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Nesta: “Ho giocato in una Serie A piena di fuoriclasse. Modric? E’ fantastico”

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