Milan Jashari prima del Como | Sarà una bella partita Modric? Giocatore fantastico

Ardon Jashari annuncia che la partita tra Milan e Como sarà emozionante. Prima del fischio d’inizio, il difensore rossonero ha commentato le sfide in arrivo e ha elogiato Modric, definendolo un “giocatore fantastico”. Jashari si dice fiducioso in vista dell’incontro e invita i tifosi a godersi lo spettacolo. La sfida si gioca questa sera alle 20:45 a San Siro, attirando l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio milanesi. La partita promette di essere ricca di emozioni.

Ardon Jashari, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Atmosfera da grande serata. Che sensazioni avete? "Sarà una bella partita. Il Como è una squadra forte. Speriamo di vincere, non vediamo l'ora di giocare". Giocherai con Modric, che compiti hai? "È la prima volta che posso giocare con Luka dall'inizio, spero sia una bella partita insieme. È un giocatore fantastico. Vedremo come sarà la partita, dovremo adattarci".