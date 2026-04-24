Ex Macrico Fico incontra il vescovo per fare il punto sul progetto di riqualificazione ambientale e sociale

Il presidente della Regione Campania ha incontrato il vescovo per discutere del progetto di riqualificazione dell’area ex Macrico. La diocesi di Caserta ha presentato il masterplan riguardante il piano di rigenerazione urbana, ambientale e sociale del ‘Campo Laudato si’. L’incontro si è concentrato sulla definizione delle prossime fasi del progetto e sulle modalità di intervento nell’area interessata.

La diocesi di Caserta presenta il masterplan del progetto ambientale sociale e di rigenerazione urbana del ‘Campo Laudato si’ Caserta’, nell'area ex Macrico, al presidente della Regione Campania Roberto Fico.Oggi, venerdì 24 aprile, alla Curia Vescovile di Caserta il vertice istituzionale tra il.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Riqualificazione stadio, cosa prevede il progetto e a che punto siamo: le novitàLa conferenza dei servizi preliminari ha riconosciuto l'interesse pubblico, entro metà marzo il progetto di fattibilità tecnico-economica, poi la... Agricoltura, Aveta incontra le associazioni per fare il puntoIl presidente della commissione regionale avvia le interlocuzioni: "Al lavoro su prime criticità segnalate.