Riqualificazione stadio cosa prevede il progetto e a che punto siamo | le novità

Arrivano novità sulla riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris. Giovedì mattina, si è conclusa la conferenza dei servizi preliminare, dopo che il progetto presentato dal consorzio Stadium, Genoa e Sampdoria, ha ottenuto il via libera dall’amministrazione. Ora si aspetta di capire quali passi si muoveranno in seguito e quando partiranno i lavori.

La conferenza dei servizi preliminari ha riconosciuto l'interesse pubblico, entro metà marzo il progetto di fattibilità tecnico-economica, poi la gara. Squadre pronte a investire 100 milioni, i dettagli Arrivano importanti aggiornamenti sul progetto di riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris. Giovedì mattina, 12 febbraio, si è conclusa, con la deliberazione dell’interesse pubblico, la conferenza dei servizi preliminare, sul progetto presentato dal consorzio Stadium, Genoa e Sampdoria. Sono state valutate positivamente le risposte alle integrazioni richieste dal Comune presentate dai proponenti, in coerenza con gli obiettivi di rigenerazione urbana, miglioramento funzionale e valorizzazione delle infrastrutture sportive cittadine e delle aree limitrofe di proprietà dell'ente, oltre che nel rispetto del principio di consumo di suolo zero.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Questa mattina sono iniziati i lavori di riqualificazione allo stadio Maradona.

La regione ha aggiornato i lavori per le difese a mare di Sturla.

