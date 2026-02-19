Agricoltura Aveta incontra le associazioni per fare il punto

Il presidente della Commissione Agricoltura, Aveta, ha incontrato di recente i leader delle principali associazioni agricole della Campania, per discutere le sfide del settore. La causa dell'incontro è stata la necessità di confrontarsi sulle problematiche che colpiscono gli agricoltori locali, tra cui l’accesso ai finanziamenti e le crisi delle colture. Durante gli incontri, sono state analizzate le difficoltà quotidiane degli agricoltori e le possibili soluzioni concrete. Aveta ha promesso di portare avanti le richieste durante le prossime riunioni istituzionali.