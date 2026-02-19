Agricoltura Aveta incontra le associazioni per fare il punto
Il presidente della Commissione Agricoltura, Aveta, ha incontrato di recente i leader delle principali associazioni agricole della Campania, per discutere le sfide del settore. La causa dell'incontro è stata la necessità di confrontarsi sulle problematiche che colpiscono gli agricoltori locali, tra cui l’accesso ai finanziamenti e le crisi delle colture. Durante gli incontri, sono state analizzate le difficoltà quotidiane degli agricoltori e le possibili soluzioni concrete. Aveta ha promesso di portare avanti le richieste durante le prossime riunioni istituzionali.
Il presidente della commissione regionale avvia le interlocuzioni: "Al lavoro su prime criticità segnalate. Incontri mensili per collaborazione reciproca" “In questi giorni, in qualità di Presidente della Commissione Agricoltura, ho voluto incontrare singolarmente i vertici delle principali organizzazioni professionali agricole della Campania. Il confronto con Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Copagri ha segnato l’inizio di una fase di conoscenza reciproca, in vista dell’avvio pieno delle attività istituzionali della Commissione”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Agricoltura, Raffaele Aveta.🔗 Leggi su Casertanews.it
Aveta incassa la presidenza della commissione Agricoltura. Villano e Smarrazzo vice ad Ambiente e BilancioRaffaele Aveta del Movimento 5 Stelle diventa presidente della Commissione Agricoltura in Regione.
