Nella mattinata di oggi, i corridoi della Continassa sono attraversati da un’aria di incertezza legata a Vasilije Adzic. La sua presenza suscita domande tra i collaboratori, mentre il tecnico Spalletti si trova ad affrontare un periodo di difficoltà tattica. Adzic, calciatore del club, ha vissuto momenti di grande rilievo, ma ora si trova al centro di una fase di silenzio e incertezza.

Nella mattinata di oggi, i corridoi della Continassa riflettono un’inquietudine tecnica che ha un nome e un volto precisi: Vasilije Adzic. Il talento montenegrino, che nel settembre scorso aveva acceso le fantasie del popolo bianconero con il gol decisivo nel 4-3 contro l’ Inter, pare aver smarrito la propria traiettoria all’interno del progetto Juventus. Quell’istantanea di gioia sfrenata all’ Allianz Stadium, che sembrava il prologo di una nuova era per il classe 2006, si è trasformata in un’illusione ottica, schiacciata da una realtà numerica impietosa e da una collocazione tattica sempre più periferica. Il fattore Spalletti e il crollo delle gerarchie. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - L’enigma Adzic: dalla notte magica contro l’Inter all’oblio tattico di Spalletti

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