Il 25 aprile a Verbania | il programma delle celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione

Il 25 aprile a Verbania si terranno diverse iniziative per commemorare l’81° anniversario della Liberazione. La Prefettura del Vco, con il Comune, la Provincia, l’Associazione Casa della Resistenza, l’Anpi e il Comitato Unitario per la Resistenza nel Verbano, hanno annunciato il programma ufficiale delle celebrazioni. Le attività sono state pianificate in collaborazione tra le diverse istituzioni e associazioni coinvolte.

La Prefettura del Vco, insieme alla Città di Verbania, alla Provincia, all'Associazione Casa della Resistenza Ets, all'Anpi e al Comitato Unitario per la Resistenza nel Verbano, ha reso noto il programma delle celebrazioni per l'81° anniversario della Liberazione. Le iniziative si svolgeranno.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Persiceto festeggia il 25 aprile nell'81° anniversario della LiberazioneSabato 25 aprile ricorre l'81° anniversario della Liberazione italiana: per ricordare questa importante giornata il Comune di Persiceto organizza in... L’“81° Anniversario della Liberazione Nazionale - 25 aprile 2026”Arezzo, 22 aprile 2026 – L’“81° Anniversario della Liberazione Nazionale - 25 aprile 2026” Nella ricorrenza dell’ 81° Anniversario della Liberazione... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Caio Mussolini, pronipote del Duce, presenta un libro sul fascismo a Verbania. L'ira del centrosinistra: Inaccettabile; Contraddittorio preventivo senza esclusioni – annullamento avvisi accertamento IMU; Caio Mussolini a Verbania, Anpi all'attacco: Cercano di riabilitare il periodo storico più buio; Weekend di sole con punte di 25°C, ma poi ritorna la pioggia: le previsioni meteo per Novara e Vco. Verbania celebra il 25 Aprile: il programma per l’81° Anniversario della LiberazioneLa Città di Verbania, in collaborazione con la Prefettura e la Provincia del Verbano Cusio Ossola, invita la cittadinanza alle celebrazioni ufficiali che si terranno sabato 25 aprile 2026 ... varesenews.it Roma Capitale e resistenza il 25 aprile: come si festeggia la LiberazioneDal 23 al 26 aprile Roma celebra l'81° anniversario della Liberazione con la Festa della Resistenza: oltre 100 eventi gratuiti tra Mattatoio di Testaccio, musei, teatri e luoghi della memoria cittadin ... turismo.it Realizzato impianto fotovoltaico Verbania! grazie per la fiducia che riponete ogni giorno in noi. la vostra soddisfazione è il nostro più grande successo! - facebook.com facebook