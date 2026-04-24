L’ambasciata cinese a Teheran ha diffuso un avviso di evacuazione, invitando le persone a lasciare l’area il prima possibile. Si tratta di un messaggio analogo a quello inviato in passato, in occasione dell’esplosione di tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran. La comunicazione arriva in un momento di crescente preoccupazione per possibili sviluppi di conflitti nella regione.

L'ultima volta che l' ambasciata cinese a Teheran ha diffuso un comunicato del genere è stato alla vigilia dello scoppio della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Era il 27 febbraio e Pechino consigliava ai propri connazionali presenti sul territorio iraniano "di rafforzare le misure di sicurezza e di evacuare il prima possibile ", citando un "significativo aumento dei rischi per la sicurezza esterna". Adesso la missione cinese in Iran è tornata a lanciare un allarme simile. Ambasciata e consolati hanno emesso un avviso esortando i cittadini cinesi a seguire scrupolosamente le linee guida di sicurezza, a esercitare la massima cautela, a evitare aree sensibili come installazioni militari e governative e, se possibile, a evacuare o trasferirsi in regioni più sicure.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Evacuate il prima possibile”: cosa c'è dietro l'avviso cinese sull'Iran

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