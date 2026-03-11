Evacuate i porti | l' avviso degli Stati Uniti che si preparano a colpire nuovi obiettivi in Iran

Gli Stati Uniti hanno diffuso un avviso ai civili, invitandoli a evacuare subito le aree portuali in cui operano le forze navali iraniane. L'avviso indica la possibilità di attacchi imminenti su obiettivi nel Paese e invita a evitare qualsiasi attività nei porti. Nessun dettaglio su quando o come si svolgeranno le operazioni.

L'esercito americano ha lanciato un avvertimento ai civili a evitare immediatamente tutte le strutture portuali in cui operano le forze navali iraniane. "Le forze navali iraniane hanno posizionato navi e attrezzature militari all'interno di porti civili al servizio del traffico marittimo. 🔗 Leggi su Today.it

