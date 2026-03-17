In un contesto di tensioni in Iran, la Cina ha mantenuto un ruolo diplomatico prudente, cercando di promuovere una soluzione pacifica. Tuttavia, l'intervento cinese ha incontrato difficoltà, evidenziando la mancanza di esperti di Medio Oriente e di diplomazia specializzati nel gestire la complessità della situazione. La strategia cinese si è scontrata con le sfide di una crisi intricata e di un ambiente internazionale in evoluzione.

Nella guerra in Iran, la Cina ha adottato un ruolo diplomatico prudente cercando al contempo di promuovere la pace. La diplomazia di Pechino, guidata dal veterano Wang Yi, ha messo in guardia contro l’espansione del conflitto, ma il suo intervento rimane – almeno nel momento in cui scriviamo - soprattutto simbolico. E questo nonostante gli investimenti cinesi in Iran siano spesso citati come ingenti (alcune stime parlano di 400 miliardi di dollari ). La vera preoccupazione del Dragone rimane lo Stretto di Hormuz, fondamentale per una discreta parte delle proprie importazioni petrolifere. La chiusura del corridoio ha già provocato shock sui mercati globali, con il prezzo del greggio in aumento e tensioni sulle forniture energetiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Pochi esperti di Medio Oriente e diplomazia sovraccarica”: cosa c'è dietro il flop cinese sull'Iran

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