La RTV Slovenia ha deciso di non partecipare all’Eurovision Song Contest e di dedicarsi invece a una rassegna cinematografica incentrata sulla Palestina. La scelta è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza indicare ulteriori dettagli sui motivi di questa decisione. La manifestazione musicale, tradizionalmente seguita da un vasto pubblico europeo, quest’anno sarà sostituita da eventi legati al cinema e alla cultura palestinese.

? Cosa sapere La RTV Slovenia sostituisce l'Eurovision con una rassegna cinematografica dedicata alla Palestina.. Il boicottaggio si unisce alle decisioni di Spagna e Irlanda contro la partecipazione di Israele.. La Slovenia interrompe le trasmissioni dell’Eurovision Song Contest sostituendo il grande evento musicale con una rassegna cinematografica dedicata alla Palestina, dopo la decisione della RTV di boicottare la competizione per via della partecipazione di Israele. Il blackout televisivo annunciato giovedì dalla direttrice della RTV Slovenia, Ksenija Horvat, segna un punto di rottura netto con la tradizione del concorso. Al posto delle canzoni, gli spettatori sloveni avranno davanti ai propri schermi la serie di film Voices of Palestine, un ciclo composto da documentari e lungometraggi incentrati sulla realtà palestinese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eurovision: la Slovenia boicotta il festival e punta sul cinema

Eurovision 2026: Ireland, Spain, Slovenia and The Netherlands boycott over Israel's participation

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