Festival di Sanremo 2026 intervista a Mara Sattei | Torno sul palco dell’Ariston con la voglia di divertirmi Eurovision? Non ci penso per il momento

Mara Sattei torna sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2026, portando una canzone che parla di emozioni nascoste e momenti personali. La cantante ha dichiarato di voler semplicemente divertirsi e di non aver ancora deciso se partecipare all’Eurovision. Durante l’intervista, ha spiegato che il suo obiettivo principale è condividere un momento autentico con il pubblico, senza pensare a progetti lontani. La sua canzone, intima e delicata, si concentra sulle sfumature delle relazioni e sulla voglia di raccontare ciò che spesso rimane invisibile.

Tra i big in gara al Festival di Sanremo 2026 c’è Mara Sattei. La cantante porterà sul palco una canzone intima e delicata dal titolo “Le cose che non sai di me”. Il nuovo progetto discografico di Mara Sattei, intitolato Che me ne faccio del tempo, vede la luce prima della sua attesissima partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo. Il lavoro sarà disponibile in formato digitale da venerdì 13 febbraio, anticipando l’uscita fisica prevista per il 27 febbraio. La versione su CD conterrà brani inediti aggiunti alla tracklist originale. L’album rappresenta un viaggio musicale condiviso con alcuni colleghi che hanno segnato il suo percorso artistico recente. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Festival di Sanremo 2026, intervista a Mara Sattei: “Torno sul palco dell’Ariston con la voglia di divertirmi. Eurovision? Non ci penso per il momento” Ci sarà anche Olly, vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo, sul palco dell’Ariston nella prima serata del 2026. Il video Olly sarà uno dei protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo 2026. I cantanti in gara per il Festival di Sanremo 2026: ecco chi salirà sul palco dell’Ariston. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news: mara sattei Argomenti discussi: Festival di Sanremo 2026: prove di look all'Ariston per i cantanti prossimamente in gara; Sanremo 2026, Conti, Pausini e i big di Sanremo al Quirinale da Mattarella. FOTO; Sanremo 2026, Eros Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti: incredibile duetto in anteprima mondiale; Festival di Sanremo 2026: ecco come sarà la scenografia rivoluzionaria di Bocchini. Sanremo 2026: news, aggiornamenti, indiscrezioni e novità sul festival della canzone italianaIl Festival tornerà in scena a fine febbraio per evitare sovrapposizioni con i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina. Le cinque serate si terranno dal 24 al 28 febbraio 2026, ... musicletter.it Le Bambole di Pezza a Sanremo 2026: «Ci siamo scelte come sorelle di vita, in una società che immagina le donne sempre in competizione tra loro. Al Festival speriamo di ...Il gruppo pop-punk milanese è la prima formazione tutta al femminile della storia dell'Ariston. «Il problema è l'assenza di modelli, alla bambine si dice che suonare certi strumenti è da maschi». L' ... vanityfair.it Mara Sattei verso Sanremo 2026 con il nuovo disco “Che me ne faccio del tempo” facebook Sanremo, Mara Sattei: «Porto all'Ariston una dedica d'amore molto speciale, e se vinco vado alle Hawaii». L'intervista x.com