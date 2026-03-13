BAFF 2026 il festival punta su formazione cinema d’autore e grandi omaggi | tra gli eventi anche Hundreds of Beavers e un tributo a Frederik Wiseman

Dal 21 al 28 marzo 2026 si svolgerà la XXIV edizione del B.A. Film Festival, manifestazione che si focalizza su formazione, cinema d’autore e grandi omaggi. Tra gli eventi principali ci sono le proiezioni di film come “Hundreds of Beavers” e un tributo dedicato a Frederik Wiseman. La rassegna prevede anche masterclass, incontri e approfondimenti rivolti a professionisti e appassionati del settore.

Dal 21 al 28 marzo 2026 torna il B.A. Film Festival, che festeggia la sua XXIV edizione con un programma ricco di proiezioni, masterclass, incontri e approfondimenti dedicati al cinema in tutte le sue forme. Diretto da Giulio Sangiorgio, il BAFF 2026 conferma la propria identità di festival attento non solo alla programmazione, ma anche alla dimensione formativa, culturale e critica dell’audiovisivo contemporaneo. Anche quest’anno uno dei punti di forza della manifestazione sarà infatti il percorso dedicato alla formazione, ospitato in molti casi nell’aula magna dell’ Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, partner organizzativo del festival. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - BAFF 2026, il festival punta su formazione, cinema d’autore e grandi omaggi: tra gli eventi anche “Hundreds of Beavers” e un tributo a Frederik Wiseman Articoli correlati Marzo a Sala Ichòs 2026 tra omaggi letterari, nuova drammaturgia e concerti d’autoreUn mese di intensa programmazione tra omaggi letterari, nuova drammaturgia e concerti d’autore a Sala Ichòs. Jazz, cinema e omaggi a grandi maestri: Crossroads torna in città con sette concertiAnche quest'anno, Crossroads torna a Fusignano: il festival di musica jazz che da ventisette anni attraversa l'Emilia-Romagna ha in calendario ben... Approfondimenti e contenuti su Frederik Wiseman Masterclass d’eccellenza e film cult: il BAFF svela i segreti del cinema contemporaneoDalle lezioni su Abel Ferrara e Rossellini all'omaggio al documentarista Wiseman. Il festival si chiude con il fenomeno Hundreds of Beavers e un ricordo speciale a Bambi Lazzati, storica anima del P ... varesenews.it Baff, sempre più al centro anche le masterclassLa linea formativa è una delle colonne portanti della manifestazione, lo stesso direttore artistico Giulio Sangiorgio guida e segue la giuria giovane: ecco il programma ... varesenoi.it