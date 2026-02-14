Omar Galli, coordinatore della pista Stelvio, lavora incessantemente di notte per garantire la sicurezza degli atleti. La sua presenza costante sulle montagne di Bormio si fa sentire mentre supervisa i lavori di preparazione per le prime Olimpiadi invernali che si svolgono in questa località. Galli, originario di Livigno, si impegna a mantenere la pista perfetta, affrontando ogni giorno sfide pratiche e condizioni climatiche imprevedibili.

Bormio (Sondrio), 14 febbraio 2026 – Uno dei segreti della Stelvio? Omar Galli, sicuramente. È lui, livignasco doc, che da anni coordina tutti quei lavori inerenti la pista di Bormio, come direttore di pista quando c’è la Coppa del Mondo, ed è lui che in questi giorni ha preparato a meraviglia l’iconica pista bormina per le sue prime Olimpiadi. Oltre a questo Omar coordina il mini esercito di volontari che hanno lavorato e lavorano, ormai da un mese, per lisciare e preparare al meglio il tracciato. E che nei giorni precedenti discesa e superG hanno lavorato anche di notte per levare la neve naturale, scesa in maniera più o meno copiosa, e lasciare quella artificiale, quel fondo duro e compatto che serve per poter disputare al meglio le gare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Omar Galli, l'uomo della pista Stelvio: "Siamo al lavoro anche di notte, la sicurezza degli atleti prima di tutto"

Argomenti discussi: Omar Galli, l’uomo della pista Stelvio: Siamo al lavoro anche di notte, la sicurezza degli atleti prima di tutto; Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, chi sono le atlete e gli atleti italiani in gara.

