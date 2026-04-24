A settembre si terranno i Campionati Europei di nuoto in Turchia, ma l’Italia ha scelto di non partecipare. La Federazione italiana nuoto paralimpico ha comunicato di aver preso questa decisione a causa di preoccupazioni legate alla sicurezza e all’organizzazione dell’evento. La scelta è stata ufficializzata attraverso un comunicato, in cui si spiega che la decisione è stata presa prima di partire per evitare rischi ai nostri atleti.

La Finp non parteciperà ai prossimi campionati europei di nuoto paralimpico in programma in Turchia dal 7 al 12 settembre. La decisione è stata resa nota oggi dopo una riflessione di tutto il consiglio federale e nasce “dal timore di effettuare una trasferta in una zona dove ci sono crescenti tensioni geopolitiche che potrebbero minare la sicurezza e la tranquillità emotiva delle delegazione azzurra”. La scelta di non partecipare alla competizione continentale (nella cui ultima edizione l'Italia ha vinto il medagliere con ben 63 medaglie di di cui 26 d'oro), votata all’unanimità, nasce soprattutto dalla necessità di tutelare le atlete, gli atleti e lo staff da eventuali problematiche.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Europei di nuoto in Turchia a settembre, ma l'Italia ha già deciso di non partecipare!

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