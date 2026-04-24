Kurt Volker ha rivolto un avvertimento ai leader europei riguardo alla gestione dei rapporti con l'amministrazione Trump. Secondo l'ex inviato speciale, è fondamentale prestare attenzione alle strategie adottate per evitare di trovarsi in difficoltà in un contesto politico complesso. Le sue dichiarazioni sono state riportate in relazione alle sfide che l'Europa deve affrontare nel mantenere una posizione equilibrata nei confronti degli Stati Uniti.

? Cosa sapere Kurt Volker avverte i leader UE sulla gestione dei rapporti con l'amministrazione Trump.. Il conflitto Iran-USA e la guerra in Ucraina minacciano la coesione della NATO.. Kurt Volker lancia un monito ai leader europei sulla gestione del rapporto con Washington mentre il fragile cessate il fuoco nel Golfo Persico proietta ombre sulle capitali dell’Unione Europea. L’instabilità che avvolge i negoziati di pace tra gli Stati Uniti e l’Iran sta mettendo a dura prova la tenuta diplomatica del Vecchio Continente, costretto a interrogarsi sul proprio margine di manovra decisionale. In questo scenario di estrema fragilità, la distanza tra le politiche della amministrazione Trump e le posizioni dei governi europei si fa sempre più marcata, alimentata dalle tensioni che coinvolgono sia il fronte iraniano sia il conflitto in Ucraina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Europa in crisi: il monito di Volker per non soccombere a Trump

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