L'escalation della guerra in Iran si espande con la chiusura dell'aeroporto di Dubai e l'avvio di un'operazione di terra in Libano. Nel frattempo, l'Europa non si allinea alla linea di Trump, evidenziando una posizione diversa rispetto agli Stati Uniti. La Nato osserva con attenzione la situazione che si sviluppa su più fronti, senza interventi diretti.

L’escalation della guerra in Iran si allarga su più fronti mentre cresce la tensione tra Stati Uniti ed Europa. Donald Trump avverte gli alleati: se la Nato non sosterrà lo sforzo militare americano nello Stretto di Hormuz, l’alleanza avrà un “ futuro molto negativo ”. Il presidente Usa insiste sulla necessità di una coalizione internazionale per garantire la sicurezza della rotta petrolifera più importante del mondo, ma diversi Paesi europei e asiatici frenano. Intanto la crisi si riflette sui trasporti e sui mercati: i voli sono stati sospesi all’aeroporto di Dubai dopo un incendio causato da un drone vicino allo scalo, mentre il petrolio resta volatile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, l’Europa non segue Trump: monito alla Nato. Dubai chiude l’aeroporto, partita operazione di terra in Libano

Articoli correlati

Leggi anche: La guerra si allarga al Libano, l’Iran chiude lo stretto di Hormuz. Israele valuta l’operazione di terra. Raid iraniani sui paesi del Golfo

Trump avvisa la Nato: "Futuro negativo se non aiuta". Strike dell'Iran su Dubai: aeroporto in fiamme e voli fermiLa crisi in Medio Oriente si allarga: emergono frizioni tra Usa e Israele sugli obiettivi della guerra, mentre crescono i timori per Hormuz, i...

Contenuti e approfondimenti su Guerra in Iran l'Europa non segue Trump...

Temi più discussi: L’Iran e la guerra che l’Europa non vuole; Che cosa farà l’Italia per la guerra in Iran; Disinformazione sulla guerra con l’Iran, il ruolo di Grok e dell’IA; Guerra in Iran: quali ripercussioni economiche stiamo per affrontare? - Università degli Studi Internazionali di Roma.

L'ascesa di Mousavi, l'«architetto» dei missili iraniani: dalla guerra in Iraq al sistema aerospaziale dei pasdaranNominato a giugno dopo la morte del suo predecessore Hajidazeh, il generale è l’artefice della guerra aerea di Teheran: è lui ad aver migliorato i velivoli kamikaze copiati anche dagli Usa ... corriere.it

Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, truppe Israele in sud Libano. Missile su auto, un morto ad Abu Dhabi. LIVE ... tg24.sky.it

La guerra in Medioriente, Trump: «Parliamo con l’Iran ma non sono pronti a un accordo» - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI #Mondo - facebook.com facebook

Milano e Roma. Iraniani in piazza : la soluzione non è la guerra portata dall’esterno, né la conciliazione col regime degli Ayatollah, ma il cambiamento portato dal popolo iraniano e dalla resistenza organizzata @Corriere x.com