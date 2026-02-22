infortuni sul lavoro una piaga si contano meno feriti e malati ma crescono le morti bianche

Un aumento delle morti sul lavoro a Lecco deriva dalla riduzione dei feriti e dei malati. Le statistiche mostrano che, mentre gli infortuni complessivi diminuiscono, i decessi registrano un incremento preoccupante. La causa principale risiede in incidenti più gravi, spesso legati a negligenze o mancanza di misure di sicurezza adeguate. La situazione evidenzia la necessità di interventi concreti per migliorare la tutela dei lavoratori. Restano aperti i dibattiti sulla prevenzione efficace.

Meno feriti e meno malati, ma più morti sul lavoro in provincia di Lecco. Il numero degli infortuni sul lavoro è diminuito a Lecco e provincia. Nell’ultimo anno sono stati 3.459, tanti, quasi 10 al giorno, ma un punto percentuale in meno rispetto al 2024 e comunque il dato è in controtendenza rispetto a quanto avviene sia a livello regionale, sia nazionale. Il conteggio delle vittime di morte bianca invece è salito a 5, rispetto ai 3 dell’anno prima. Un dato quest’ultimo anch’esso in controtendenza rispetto alle statistiche lombarde. Tra i morti sul lavoro ci sono anche vittime di infortuni in itinere, cioè durante il viaggio per raggiungere il posto di lavoro, che sono in aumento in tutto la Lombardia e sono il 18,45% degli infortuni sul lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

