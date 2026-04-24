Euro digitale la vera battaglia è sulle commissioni | così le associazioni provano ad azzerarle

La discussione sull’euro digitale si sta concentrando sempre più sulle commissioni, con le associazioni che cercano di eliminarle del tutto. La questione ha superato il dibattito sulla possibilità di introdurlo, puntando invece a capire come verrà applicato nella vita di tutti i giorni, sia per i cittadini che per le imprese. La fase attuale vede un passaggio da una discussione teorica a uno sforzo pratico, con i dettagli che diventano cruciali.

La discussione sull’ euro digitale è entrata in una fase decisiva e, secondo chi segue il dossier da vicino, non riguarda più il se verrà introdotto, ma il come funzionerà nella vita quotidiana delle persone e delle imprese. « La vera partita oggi è sulle commissioni », spiega Roberto Calugi, direttore generale della FIPE, a Open. «Perché da come si definisce questo aspetto dipende se l’euro digitale sarà davvero utilizzato nella vita quotidiana oppure resterà uno strumento poco usato nella pratica». Ed è proprio su questo punto che si sta concentrando lo scontro più acceso a Bruxelles: quello sui costi dei pagamenti, in particolare le commissioni che oggi gravano sugli esercenti.🔗 Leggi su Open.online

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