La settimana che si conclude ha visto un'intensa attività nel settore cinema e audiovisivo, con l’approvazione di nuove Commissioni dedicate alla regolamentazione e al supporto dell’industria. Questi cambiamenti sono stati annunciati come un passo importante, ma resta da capire se rappresenteranno davvero una svolta concreta o soltanto un aggiornamento formale. La discussione riguarda soprattutto le modalità di intervento e le risorse destinate a questo comparto, che si trova in un momento di transizione.

La settimana che si chiude ha registrato una notevole effervescenza nel settore cinema e audiovisivo: al centro, le due riunioni convocate d’urgenza al Ministero della Cultura dalla Sottosegretaria Lucia Borgonzoni (Lega) con alcune associazioni “rappresentative” (questione delicata.) in vista di un’imminente riforma delle commissioni ministeriali. Ovvero degli organismi formati da esperti “altamente qualificati” chiamati a selezionare le proposte progettuali (di film e serie tv ed iniziative festival e simili) che meritano il sostegno economico dello Stato. Quest’improvvisa decisione del Governo è il risultato dello scandalo (politico-mediatico) del docufilm su Giulio Regeni, che ha dato una scossa al conservatorismo istituzionale del sistema.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cinema e audiovisivo in agitazione: le nuove Commissioni saranno una vera svolta o semplice maquillage?

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