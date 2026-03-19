Il dl carburanti, approvato dal Governo, mira a contenere gli effetti degli aumenti sui prezzi del carburante. Le associazioni di categoria che rappresentano il settore del trasporto e del lavoro hanno espresso soddisfazione per il provvedimento, ritenendolo un passo nella giusta direzione. La misura prevede un intervento volto a ridurre i rincari e ad alleviare le difficoltà degli operatori del settore.

Il dl carburanti, provvedimento varato dal Governo per fronteggiare gli aumenti dei prezzi del carburante e contribuire con un taglio ai rincari è stato accolto positivamente dalle associazioni di categoria che si occupano di lavoro e trasporto. Unanime il plauso e qualche distinguo, fisiologico. «Il decreto carburanti va nella direzione giusta. Il Governo ha fatto quello che andava fatto: intervenire subito, alla pompa, per tutti. Non solo per chi ha un Isee basso, ma per ogni famiglia e ogni impresa che fa il pieno. Bene così», ha detto Roberto Capobianco, presidente Nazionale di Conflavoro Pmi. Con dl carburanti 15 euro di risparmio su un pieno da 50 litri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il dl carburanti piace ad associazioni e autotrasportatori: “Bene così”

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