La battaglia per la Spada del Potere entra nel vivo. E’ stato diffuso oggi da Sony Pictures il trailer internazionale (in versione italiana) di Masters of the Universe. Il video, che amplia quanto visto nei precedenti teaser, mette a fuoco il viaggio del Principe Adam, interpretato da Nicholas Galitzine. Dopo quindici anni di esilio sulla Terra, Adam viene richiamato alle sue origini per scoprire che la sua patria è caduta sotto il dominio tirannico di Skeletor. Quest’ultimo, interpretato da un inquietante Jared Leto, appare nel trailer come una minaccia magica e militare senza precedenti. La sceneggiatura segue la trasformazione di Adam nel leggendario He-Man, affiancato da guerrieri iconici come Teela (Camila Mendes) e Man-At-Arms (Idris Elba).🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Eternia chiama: il nuovo trailer di “Masters of the Universe” svela il destino di He-Man

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