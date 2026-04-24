Estate a Latina | come il litorale si prepara alla stagione balneare 2026

L’estate si avvicina e lungo il litorale di Latina si stanno attuando interventi per la stagione balneare 2026. Entro maggio è previsto il completamento del ripascimento, mentre nelle prossime settimane sarà sistemata la passerella e installati bagni e docce. Inoltre, è in corso il ripascimento con dragaggio di Rio Martino, con l’attesa della valutazione di incidenza ambientale dalla regione, prevista nei primi giorni del prossimo mese.

Il ripascimento eseguito entro maggio; la sistemazione delle passerelle e il posizionamento di bagni e docce nelle prossime settimane; il ripascimento con dragaggio di Rio Martino per cui si attende la Valutazione di incidenza ambientale (Vinca) dalla Regione entro i primi giorni della prossima.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Cervia si prepara alla stagione estiva: iniziati i lavori di livellamento della duna lungo il litoraleA Milano Marittima, in vista ormai dell'apertura ufficiale della stagione estiva, sono partiti i lavori per il livellamento della duna di sabbia... Napoli, al via la stagione balneare 2026: mare “eccellente” su gran parte del litoraleDal 1° maggio al 30 settembre mare balneabile su gran parte del litorale: “eccellente” a Posillipo e Caracciolo Il sindaco di Napoli, Gaetano... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Eventi a Latina, si pensa all’estate e al Natale. Comune a caccia di proposte; Milano Latin Festival 2026, torna l’estate latina di Milano; Al Mind si prepara un’estate tutta latina; LATINA | R(i)esistere: il Sottoscala9 compie gli anni nel giorno della Liberazione, tra dibattiti, mostre e musica live. Non è estate… è uno stato d’animo Michela Quattrociocche - facebook.com facebook Eventi, festival e rassegne da segnare in agenda per organizzare viaggi tra primavera ed estate, tra natura, musica e cucina x.com