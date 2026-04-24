E…state a Bari la terza edizione del concorso di poesia promosso dall’associazione culturale Said

A Bari si svolge la terza edizione del concorso di poesia intitolato “E...state a Bari”, organizzato dall’associazione internazionale di docenti Said. Il concorso si rivolge a poeti e appassionati, con l’obiettivo di esplorare emozioni, sentimenti e suggestioni attraverso le opere presentate. La competizione è aperta a partecipanti di diverse età e provenienze, con l’intento di promuovere la produzione poetica in ambito culturale.

Arriva la terza edizione del concorso di poesia “E.state a Bari”, promosso dall'associazione internazionale di docenti SAID e dedicato alle emozioni, ai sentimenti e alle suggestioni suscitate nei partecipanti dall’universo poetico. Il concorso, a tema libero, prevede due categorie - italiano e.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate XVI edizione di “La poesia è luce nella notte” a BariTorna anche quest’anno, promossa dall’Associazione culturale “Comunicazione Plurale” di Bari, la manifestazione “La poesia è luce nella notte”,... L'arte della parola unisce Cesena, terza edizione del progetto 'Let’s Debate' promosso dal liceo MontiLe aule dei licei cesenati sono tornate a farsi arena di pensiero e dialettica in occasione della terza edizione della sfida ‘Let’s Debate’,... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Bando 'Le due Bari' per il cartellone di eventi e concerti in estate: c'è finanziamento da 566mila euro; Palestre Aperte, Bari è la prima in Italia: tutti gli impianti a disposizione delle società sportive; Turismo, caccia agli addetti per l’estate: ma a Bari (e in Italia) mancano i candidati; Bari, torna la piccola Torre Quetta: Marèa inaugura la bella stagione con solarium, musica e chioschi food. E…state a Bari, al via la terza edizione del concorso di poesia promosso da SAIDBARI - È stata presentata questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, la terza edizione del concorso di poesia E…state a Bari, iniziativa promossa dall’associazione internazionale di ... giornaledipuglia.com Diretta | Aggiornamenti e collegamenti con Avellino VS Bari Venerdì 24 aprile dalle 20:30 su Antenna Sud Seguici su: canale 14 del digitale terrestre streaming su www.antennasud.com scarica la nostra APP su https://linktr.e facebook Cerignola, la Dia di Bari sequestra trattore da 40mila euro a pregiudicato esperto in assalti ai portavalori x.com