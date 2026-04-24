E…state a Bari la terza edizione del concorso di poesia promosso dall’associazione culturale Said

Da baritoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bari si svolge la terza edizione del concorso di poesia intitolato “E...state a Bari”, organizzato dall’associazione internazionale di docenti Said. Il concorso si rivolge a poeti e appassionati, con l’obiettivo di esplorare emozioni, sentimenti e suggestioni attraverso le opere presentate. La competizione è aperta a partecipanti di diverse età e provenienze, con l’intento di promuovere la produzione poetica in ambito culturale.

Arriva la terza edizione del concorso di poesia “E.state a Bari”, promosso dall'associazione internazionale di docenti SAID e dedicato alle emozioni, ai sentimenti e alle suggestioni suscitate nei partecipanti dall’universo poetico. Il concorso, a tema libero, prevede due categorie - italiano e.🔗 Leggi su Baritoday.it

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