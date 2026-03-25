A Bari si svolge la sedicesima edizione di “La poesia è luce nella notte”, un evento promosso dall’Associazione culturale “Comunicazione Plurale”. La manifestazione si tiene in concomitanza con la “XXVII Giornata mondiale della poesia” istituita dall’Unesco. L’appuntamento riunisce poeti e pubblico per celebrare la poesia attraverso reading, incontri e spettacoli.

Torna anche quest’anno, promossa dall’Associazione culturale “Comunicazione Plurale” di Bari, la manifestazione “La poesia è luce nella notte”, giunta alla XVI edizione in occasione della “XXVII Giornata mondiale della poesia” proclamata dall’Unesco. Quest’anno è dedicata alla poetessa e scrittrice Ada Negri a ottanta anni dalla scomparsa e il titolo dell’iniziativa è proprio “Ada Negri. La poetessa degli umili”. Evento dedicato alle scuole di Bari, da quella dell’infanzia alla primaria, dalla scuola secondaria di I grado a quella di II grado, che hanno partecipato al progetto sulla Negri e sulla condizione femminile nella società, e si terrà presso l’Auditorium dell’I. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - XVI edizione di “La poesia è luce nella notte” a Bari

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