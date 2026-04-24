Escort di lusso e calciatori | l’ipotesi dell’autoriciclaggio

Le indagini si concentrano su un locale che offriva servizi di escort di lusso, coinvolgendo calciatori. Secondo le ipotesi degli investigatori, sarebbero stati i pagamenti effettuati dal locale all’agenzia e non viceversa a suggerire un possibile caso di autoriciclaggio. La Procura sta analizzando i flussi finanziari per verificare se siano stati utilizzati per nascondere proventi illeciti. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di indagini sulla gestione di denaro nel settore dello spettacolo e dello sport.

Sarebbe il locale che ospitava questi “servizi completi” a pagare l’agenzia e non il contrario. Questo fa nascere il sospetto di un autoriciclaggio. Un promoter, noto imprenditore sui social, avrebbe pubblicizzato il locale con “inizia il gran chiavage”. Per gli arrestati, invece, lunedì prossimo ci saranno gli interrogatori Nuovi elementi emersi nell’inchiesta che riguarda l’agenzia di eventiche organizzavano “servizi completi” per “clienti speciali”, come calciatori.Soldi, presunte escort di lusso e “locale nel locale” tutto legato da un probabile filo rosso: presunti rapporti economici tra l’azienda e i locali che ospitavano gli eventi. Secondo quanto riportaRepubblica, gran parte dei profitti della Ma.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Escort di lusso e calciatori: l’ipotesi dell’autoriciclaggio Notizie correlate Leggi anche: Milano, escort di lusso e party all inclusive: ospiti calciatori serie A Leggi anche: Escort, i nomi dei calciatori nelle carte dell’inchiesta sulle escort a Milano Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Escort di lusso tra i tavoli della movida di Milano: sequestro da 1,2 milioni. Calciatori tra i clienti; Giro di escort a Milano, trema la Serie A: calciatori e manager coinvolti; Escort di lusso nei locali della movida a Milano, decine di calciatori di serie A tra i clienti; Giro di escort di lusso a Milano: arrestate 4 persone, tra i clienti imprenditori e calciatori. Escort nei party a Milano: calciatori di serie A e un pilota di Formula 1 tra i clientiEscort e droga nei party dei calciatori a Milano. Sono scattati 4 arresti ed è stato scoperto un giro d'affari da 1,2 milioni di euro. notizie.it Escort di lusso nei locali della movida, 4 ai domiciliari. Tra i clienti calciatori di serie AErano tutte giovanissime, alcune addirittura appena diciottenni, le escort delle serate organizzate dalla società al centro dell'indagine della Procura di Milano che ha smantellato un giro di favoregg ... rainews.it Scandalo escort, l'impero da 1,2 milioni di euro della coppia Deborah Ronchi ed Emanuele Buttini facebook Inchiesta escort, sfogo di Leao sui social: parla l'avvocata delle ragazze coinvolte. #ignotox x.com