Milano escort di lusso e party all inclusive | ospiti calciatori serie A

A Milano, un'agenzia specializzata nell'organizzazione di incontri esclusivi si occupava di allestire eventi di lusso con partecipanti di alto livello. Tra le attività gestite, ci sono state serate in locali di tendenza dove si sono svolti incontri con escort di alta gamma e ospiti provenienti dal mondo del calcio di serie A. La polizia ha condotto indagini che hanno portato alla scoperta di queste attività e della responsabilità dell'agenzia nell'organizzare tali eventi.

L'agenzia Ma. De del capoluogo lombardo, era responsabile dell'organizzazione di incontri esclusivi in locali di tendenza. L'intero sistema è venuto alla luce grazie alla denuncia di una dipendente. Dalle intercettazioni emerge il coinvolgimento di figure di rilievo, tra cui anche un pilota di Formula 1 Un’indagine giudiziariaha svelato aMilanouna complessa rete di servizi “all inclusive” offerti a una settantina dicalciatori di Serie A, che coinvolgeva serate mondane neilocali di lusso, soggiorni inhotel a cinque stellee momenti di euforia accompagnati dagas esilarante, venduti all’interno dipacchetti esclusivi che costavano migliaia di euro.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano, escort di lusso e party all inclusive: ospiti calciatori serie A Notizie correlate Milano, smantellato giro di escort di lusso: calciatori di Serie A tra i clienti(Adnkronos) – Smantellato un giro di escort a Milano: quattro arresti e oltre 1,2 milioni di euro sequestrati. Smantellato giro di escort di lusso a Milano: fra i clienti calciatori di Serie ALa Guardia di Finanza di Milano ha smantellato un'organizzazione criminale che operava nel cuore della movida milanese, utilizzando una società di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Inchiesta escort di lusso a Milano: 4 arresti ai domiciliari; Milano, escort di lusso e movida: 4 arresti. Tra i clienti calciatori di Serie A e vip: sequestrati 1,2 milioni di euro; Arresti per escort di lusso a Milano: c'era anche il pacchetto servizio dopopartita, coinvolti diversi calciatori di Serie A; Escort di lusso tra i tavoli della movida di Milano: sequestro da 1,2 milioni. Calciatori tra i clienti. Giro escort a Milano, a calciatori di Serie A e vip offerti pacchetti da migliaia di euro con droga del palloncinoL'agenzia di Cinisello Balsamo finita al centro di un'inchiesta della Procura di Milano avrebbe offerto pacchetti da migliaia di euro con escort ... fanpage.it Milano, smantellato giro di escort di lusso: calciatori di Serie A tra i clientiScoperto a Milano un giro di escort legato alla movida e a feste di lusso: 4 arresti e sequestro di oltre 1,2 milioni di euro. Tra i clienti anche imprenditori e calciatori ... adnkronos.com / Ploom presenta “FEEL THE AURA” alla Milano Design Week, un’esperienza immersiva e sensoriale dedicata ai consumatori adulti, dove il design dell’eccellenza dialoga con i sensi. Dal 21 al 26 aprile, in Via delle Erbe 2A, nel Brera Design District, l’i facebook Escort e droga da Milano a Mykonos, puliti all’antidoping: tutto sul giro sporco dei calciatori x.com