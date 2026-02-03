Cacciatori trovati morti nel bosco svolta choc | spunta l’ipotesi di un quarto uomo

Un tragico incidente nel bosco scuote la zona. Questa mattina, tre cacciatori sono stati trovati morti lungo un sentiero impervio. La neve e il silenzio del bosco avvolgono ancora la scena. Le forze dell’ordine stanno indagando, ma ora si parla anche di un quarto uomo, un’ipotesi che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Un sentiero impervio, il silenzio del bosco e una mattina d'inverno che in pochi minuti diventa tragedia. Sui Monti Nebrodi la caccia si trasforma in un incubo: tre uomini non tornano più indietro e la comunità resta sospesa tra dolore e incredulità. Ma è un dettaglio, emerso solo con il passare dei giorni, a rendere tutto ancora più inquietante, insinuando un dubbio che cambia il senso dell'intera vicenda. Per ore, poi per giorni, si è parlato di una lite finita male, di colpi partiti nel caos, di un conflitto a fuoco "incrociato" tra cacciatori.

Le autorità hanno trovato i corpi di tre cacciatori morti nel bosco sui Monti Nebrodi.

Le forze dell'ordine continuano a indagare sui tre cacciatori trovati morti sui Nebrodi.

