Ancona travolgente al Tubaldi poker alla Recanatese | i dorici restano in testa in compagnia del Teramo

Da anconatoday.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ancona vince 4-0 a Recanati e resta in testa alla classifica, insieme al Teramo. I dorici partono forte nel primo tempo, segnano subito e dominano il match. Nella ripresa si chiudono in difesa, ma controllano senza rischiare. La Recanatese non riesce a reagire e subisce una sconfitta pesante davanti ai propri tifosi.

RECANATI - Spietata nel primo tempo, accorta e quasi impenetrabile nella ripresa. Un copione, quello recitato dall’Ancona, recitato alla perfezione anche al “Tubaldi” (in passato non propriamente foriero di grandi soddisfazioni), nel derby della giornata numero 23 contro la Recanatese.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

