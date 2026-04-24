Errani e Paolini si mettono dalla stessa parte del campo | la strana tattica nel doppio di Madrid

Durante il torneo di Madrid, Errani e Paolini hanno adottato una formazione in battuta insolita per il doppio femminile. La coppia italiana ha deciso di schierarsi in modo diverso dal solito, suscitando sorpresa tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. La mossa rappresenta un cambiamento rispetto alle strategie tradizionali impiegate nelle competizioni di doppio, attirando l’attenzione sulla loro scelta tattica.

Errani e Paolini stupiscono a Madrid con un inedito schieramento in battuta. Ecco il motivo tattico dietro la curiosa scelta strategica della coppia azzurra.🔗 Leggi su Fanpage.it DRAMMA ERRANI-PAOLINI! Eliminate da Birrel-Gibson al tie-break | AUSTRALIAN OPEN 2026 Notizie correlate Leggi anche: WTA Madrid: Cirstea elimina Grant al secondo turno, Errani-Paolini vincono nel doppio Indian Wells, si ferma in semifinale la corsa di Errani e Paolini nel doppioL’avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio femminile di Indian Wells si è conclusa in semifinale. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Madrid su SuperTennis: Errani/Paolini agli ottavi, ma che fatica!; WTA Madrid 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini accreditate della prima testa di serie in doppio; Madrid su SuperTennis: Errani/Paolini prime favorite del seeding; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA. Errani e Paolini si mettono dalla stessa parte del campo: la strana tattica nel doppio di MadridErrani e Paolini stupiscono a Madrid con un inedito schieramento in battuta. Ecco il motivo tattico dietro la curiosa scelta strategica della coppia azzurra. fanpage.it LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 7-5, 7-6, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: esordio vincente e combattuto per la coppia azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi - Live Musetti-Hurkacz - Live Grant-Cirstea Seconda. Risponde Ninomiya. 40-40 Largo il diritto ... oasport.it Nel doppio Errani e Paolini hanno vinto - facebook.com facebook Tyra torna in campo per continuare a stupire e poi l'esordio della premiata ditta Errani Paolini Il WTA 1000 di Madrid è in diretta in chiaro su SuperTennis x.com